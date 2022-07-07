У прикамского завода колбасы «Надежда» забрали производственную технику

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отделении судебных приставов по городу Лысьве находится сводное исполнительное производство в отношении ООО «Надежда». Предприятие задолжало около 750 тысяч рублей, сообщают в УФССП по Пермскому краю. Директора компании предупреждали о возбуждении исполнительных производств, но с сотрудниками ведомства женщина дел иметь не хотела.

В итоге на технику для производства колбасы (дозирующий шприц, центробежный очиститель для слизистых субпродуктов и промышленную мясорубку) наложили арест, а позже выставили на торги. Деньги с продажи направят на погашение задолженности.

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