«Уралкалий» опубликовал ESG-отчет за 2021 год

Фото: «Уралкалий»

«Уралкалий» опубликовал отчет по реализации стратегии устойчивого развития за прошлый год, его основная тема — «Навстречу устойчивому будущему».

В отчете представлен обзор прогресса Компании в реализации ESG-стратегии до 2025 года по десяти направлениям. Отдельное внимание уделено теме изменения климата и выполнению ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития.

Документ подготовлен в соответствии со стандартами отчетности Global Reporting Initiative (GRI) и Sustainability Accounting Standards Board (SASB), а также раскрывает информацию в соответствии с рекомендациями группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с климатом (TCFD).

ESG-отчет прошел проверку независимой третьей стороной, по аналогии с 2020 годом, что, в свою очередь, является последовательным движением Компании в сторону интегрирования ESG-практик во все текущие бизнес-процессы.

Елена Эскина, директор по устойчивому развитию ПАО «Уралкалий»:

Мы рады представить очередной ESG-отчет «Уралкалия», демонстрирующий системный подход Компании к ESG-трансформации даже в текущих геополитических условиях. «Уралкалий» продолжит работу по основным направлениям ESG-стратегии, своевременно информируя все заинтересованные стороны о своем прогрессе в области устойчивого развития.

Наша справка

«Уралкалий» (www.uralkali.com/ru) — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 12 000 сотрудников.