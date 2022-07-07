Пермские лжериэлторы обманули 35 человек на 33 миллиона рублей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

48-летняя пермячка вместе со своим 36-летним супругом решили открыть семейный бизнес - поддельное агентство недвижимости. Используя статус мужчины как индивидуального предпринимателя, они арендовали офис и разместили в СМИ рекламу услуг.

С 2009 по 2018 годы риэлторы находили клиентов мало понимающих в сделках с недвижимостью, доверчивых, легко внушаемых и частенько даже злоупотребляющих алкоголем. У всех имелись большие долги за коммуналку. Но спасибо агентству недвижимости, ведь его сотрудники помогут приобрести взамен более дешевое, но такое же уютное жилье, а за счет оставшихся средств можно распрощаться с долгом по квитанциям!

48-летняя пермячка «давила на больное», притворяясь сотрудником управляющей компании по взысканию задолженности или юристом. Так, собственники оставляли деньги на хранение в агентстве и больше их не видели. А чтобы «клиенты» не обращались с заявлениями в полицию, риэлторы передавали им незначительные суммы на проживание, личные расходы и аренду жилья, создавая видимость своей добросовестной работы по поиску новых квартир. Они обманули 35 пермяков, причинив им ущерб более 33 миллионов рублей.

Свердловский районный суд Перми вынес супругам приговор по статье «Мошенничество». Ранее судимую по аналогичной статье пермячку приговорили к пяти годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей , а мужчину 1985 года рождения к 4 годам колонии и штрафу - 400 тысяч рублей.

Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю сообщает, что приговор в законную силу еще не вступил.

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