В Свердловском районе Перми обновят четыре сквера

Фото: пресс-служба администрации Перми

К юбилею Перми в Свердловском районе за счет средств городского бюджета обновят четыре сквера: имени Субботина, Желаний, Победителей и место отдыха на пересечении улиц Героев Хасана и Чкалова. Так, в последнем подрядчик уже приступил к работе. В планах: заменить дорожки и площадки, установить пандусы и скамейки, сделать навес с качелями и озеленить территорию.

Пресс-служба администрации Перми сообщает, во всех скверах устроят места для отдыха в окружении деревьев и кустарников. Например, в сквере Победителей рядом с насаждениями обустроят детскую и тренажерную площадки.

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