Один из городов в Прикамье чуть не уплыл из-за осадков

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вчера, 6 июля, в городе Соликамске Пермского края выпал крупный град. Осадки сняли на видео местные жители и выложили в соцсети «ВКонтакте».

После начался сильный ливень и небольшой городок превратился в Венецию.

- Всемирный потоп начинается, - шутят подписчики сообщества «Все Березники».

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