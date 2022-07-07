Один из городов в Прикамье чуть не уплыл из-за осадков

Фото: Евгения ГУСЕВА
Вчера, 6 июля, в городе Соликамске Пермского края выпал крупный град. Осадки сняли на видео местные жители и выложили в соцсети «ВКонтакте».
После начался сильный ливень и небольшой городок превратился в Венецию.
- Всемирный потоп начинается, - шутят подписчики сообщества «Все Березники».
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