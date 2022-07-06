Подробности гибели двухлетнего малыша от загоревшегося в пермской двухэтажке телевизора

На первый взгляд, ничего не угрожало жизни и здоровью детей, когда женщина оставила их одних дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благополучная семья:мама, папа, двое деток двух и пяти лет в апреле переехали в Орджоникидзевский район Перми. Наконец-то своя двухкомнатная квартира! И не так важно, что она в старой двухэтажке по улице Александра Щербакова.

27 июня около 13:00 произошло событие, после которого жизнь семьи уже не станет прежней... Мама на 20 минут вышла из квартиры в магазин. Дети спали в разных комнатах. На кухне стоял телевизор. Через удлинитель он был подключен к розетке и находился в спящем режиме.

Издание «В курсе.ру» сообщает, согласно первоначальному заключению эксперта, неплотный контакт между розеткой и вилкой удлинителя привел к увеличению сопротивления и нагреву вилки телевизора в месте соединения с удлинителем, который загорелся. После вспыхнул телевизор. Площадь пожара составила 0,5 метра. Сгорели: задняя стенка телевизора, телевизионная приставка и удлинитель.

Огонь успела потушить мама. Вернувшись в подъезд, женщина почувствовала едкий запах. Малыш, который спал в комнате ближе к кухне, отравился продуктами горения и потерял сознание. Спасти его не удалось. 5-летнего мальчика госпитализировали. Сейчас он находится дома, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Замруководителя СО СУ СК РФ по Пермскому краю Марат Закиров сообщил, было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по ней - два года лишения свободы.

- Пока нет лица, которому можно было бы предъявить обвинение. Назначена пожаротехническая экспертиза. Будет установлено, есть ли в действиях матери ребенка, состав статьи «Оставление в опасности», - продолжает Марат Закиров.

На первый взгляд, ничего не угрожало жизни и здоровью детей, когда женщина оставила их одних дома. Даже окна были закрыты. Как пояснил специалист, для предупреждения подобных трагедий рекомендуется отключать от сети бытовые приборы.

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