В Пермском онкодиспансере новый главврач - Зинаида Акишина

Фото: ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер»
С 5 мая Зинаида Акишина исполняла обязанности руководителя «Пермского краевого онкологического диспансера» вместо Максима Мезенцева, которого уволили с поста из-за коррупции. 27 июня она вступила в должность главврача медучреждения, сообщает Properm.ru со ссылкой на краевое минздравоохранения Прикамья.
Напомним, Зинаида Акишина - заслуженный врач РФ и главный внештатный онколог министерства здравоохранения Пермского края.
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