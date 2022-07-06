В Пермском онкодиспансере новый главврач - Зинаида Акишина

Фото: ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер»

С 5 мая Зинаида Акишина исполняла обязанности руководителя «Пермского краевого онкологического диспансера» вместо Максима Мезенцева, которого уволили с поста из-за коррупции. 27 июня она вступила в должность главврача медучреждения, сообщает Properm.ru со ссылкой на краевое минздравоохранения Прикамья.

Напомним, Зинаида Акишина - заслуженный врач РФ и главный внештатный онколог министерства здравоохранения Пермского края.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Максим Мезенцев ушел с поста главврача краевого онкодиспансера

Его место заняла Зинаида Акишина (Подробнее...)