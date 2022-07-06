В Прикамье директор организации требовал от предпринимателя 200 тысяч рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

52-летний директор коммерческой организации в городе Оса требовал от предпринимателя 200 тысяч рублей за разрешение на строительство линий связи в охранных зонах линий электропередач, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.

Днем, 17 марта, руководитель получил обещанные деньги, но его тут же задержали сотрудники ФСБ.

Местные следователи завершили расследование в отношении директора организации, обвиняемого по статье «Коммерческий подкуп, совершенный с вымогательством предмета подкупа, за незаконные действия, в крупном размере» и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

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