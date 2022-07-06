Глава региона назвал точное число стобалльников в Пермском крае

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 10 тысяч выпускников школ в Пермском крае сдали ЕГЭ.

- В этом году у нас 63 стобалльника, из них двое получили высший балл сразу по двум предметам. Мультистобалльниками стали Кирилл Пупков из пермской школы №146 и выпускница кунгурского лицея №1 Варвара Буторина. Кирилл набрал 100 баллов по информатике и профильной математике, а Варвара без единой ошибки написала русский язык и историю, - рассказал глава региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Ровно треть стобалльников – из территорий края: Ныроба, Красновишерска, Елово, Кудымкарского и Косинского округов и других.

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