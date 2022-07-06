Избирательная комиссия Перми утвердила первых кандидатов на выборы в местную думу

Фото: Олег ЗОЛОТО
Территориальная избирательная комиссия Перми заверила первый список кандидатов на выборы в местную думу от ЛДПР.
Побороться за место хотят 28 человек. Самой молодой кандидатке - Екатерине Королевой всего 19 лет. Самым старшим претендентом стал 71-летний Александр Корякин.
Напомним, выборы в Прикамье продлятся три дня: 9, 10 и 11 сентября.
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