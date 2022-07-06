В Пермь привезут главный трофей МХЛ

Фото: минфизической культуры и спорта Пермского края

Кубок Харламова едет в Пермь. Его доставит сюда игрок российского хоккейного клуба СКА, чемпион Юношеских Олимпийских игр (2020), MVP Юниорского Чемпионата мира по хоккею, серебряный призер Юношеского чемпионата мира по хоккею (2021), победитель турнира Кубка Глинки (2021) и уроженец Прикамья Матвей Мичков.

Почетную награду Молодежной хоккейной лиги России можно будет увидеть в четверг, 7 июля, в центральном холле УДС «Молот» с 16.00 до 19.00.

- Все желающие смогут не только сфотографироваться с главным трофеем МХЛ, но и лично пообщаться с Матвеем Мичковым, - сообщает пресс-служба минфизкультуры и спорта Пермского края.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У «Амкара» появилась своя любительская команда

В ее состав войдут болельщики клуба (Подробнее...)