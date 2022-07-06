Пермский край — в топ-10 по количеству самозанятых

Фото: pexels.com

Пермский край занял восьмое место среди регионов по количеству зарегистрированных самозанятых. По данным МТС Банка, в Прикамье зарегистрировано 3% от общего количества самозанятых в России. Самые востребованные профессии среди них – курьеры, копирайтеры и грузчики.

В числе лидеров по количеству самозанятых — Москва (12% от общего количества), Краснодарский край (8%), Санкт-Петербург (8%), Ростовская область (6%), Свердловская область (4%). Самый популярный вид деятельности среди самозанятых «прочее» – порядка 11% указали его как основной с начала 2022 года. Сюда относятся писатели, копирайтеры, грузчики, курьеры, носильщики. Также в пятерку самых популярных вошли «ремонт квартир» – 6%, водитель» – 4%, «перевозка пассажиров» – 4% и «маркетинг, реклама» – 3%. Около 80% самозанятых – пермяки в возрасте от 30 до 39 лет.

Рост самозанятости является одним из трендов развития современного рынка труда в Пермском крае и в стране в целом. Главные преимущества работы с самозанятыми для бизнеса — снижение налогового бремени, оптимизация издержек, простота и скорость оформления документов, возможность быстрого и легкого найма массового персонала. Практически для всех видов деятельности малого и микробизнеса режим самозанятости тоже выгоден более низкими налогами и меньшим объемом документов по сравнению с ИП.

По прогнозам аналитиков МТС Банка, количество самозанятых в Прикамье будет только расти, в том числе этому способствуют действующие экономические ограничения. Если раньше многие крупные компании в целом с недоверием относились к самозанятым, то в современных реалиях, когда компании ищут пути оптимизации затрат, такие сотрудники – одно из понятных и простых решений.