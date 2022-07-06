Пермские синоптики поделились прогнозом на выходные

Фото: Евгения ГУСЕВА

Согласно прогнозу Пермского гидрометеорологического центра, в четверг, 7 июля, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня ожидается гроза, поэтому берите зонтик. Днем синоптики обещают +28º, а ночью +10…15°, что значительно теплее по сравнению с предыдущими днями.

В пятницу и в выходные будет жарко + 26…28º, но нас освежит кратковременный дождик, возможно, даже град и гроза. При этом ветер усилится до 20 м/с. Температура воздуха ночью +12…14°.

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