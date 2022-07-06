Минобороны РФ требует от пермского производителя оружия 689 миллионов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минобороны РФ обратилось в арбитражный суд Москвы с иском к пермскому ЗАО «Специальное конструкторское бюро» - это дочернее предприятие ПАО«Мотовилихинских заводов», занимающееся производством вооружения.

Согласно заявлению, минобороны РФ требует от ЗАО 689 562 403 рублей 49 копеек. За что - пока не известно. Документ к рассмотрению еще не приняли.

Напомним, в мае текущего года в арбитражном суде Москвы минобороны РФ проиграло дело против «Специального конструкторского бюро» об уничтожении шести гаубиц 2С1 «Гвоздика» при аварии поезда. Материальный ущерб тогда оценили в 178,3 миллиона рублей.

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