В Перми на заводе Шпагина появится большой кинопавильон

Кадры со съемок "Многотрудная жизнь Ивана Семенова". Фильм был снят в Перми.

В Перми на территории Завода Шпагина появится большой кинопавильон. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на главу краевого Минкульта Аллу Платонову.

Площадь будущего кинопавильона составит 1000 квадратов.

«Такой масштабный павильон позволит кинопроизводителям проводить павильонные съемки в Пермском крае. Хотя в некоторых случаях требуются и большие площади», - отметил Алла Платонова.

Она добавила, что в павильоне можно будет снимать рекламные ролики и другую видеопродукцию.

Также в павильоне появятся четыре студии для пост-продакшена, 10 шоу-румов для креативных индустрий. А еще склады и офисы для киноиндустрии, образовательные мастерские и пространства для временных выставок.

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