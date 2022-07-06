В Перми три дня будут бесплатно показывать кино

Анастасия Заворотнюк и Андрей Федорцов в фильме "Мамы". Фото: кадр из фильма

Три дня в пермском кинотеатре «Премьер» (улица Пионерская, 17) можно будет бесплатно смотреть российские фильмы о семье и детях.

Пятница, 8 июля в 15:00 – «Мамы» (12+) – восемь историй из жизни женщин и их детей, показывающие, какой разной бывает материнская любовь. В ролях – Анастасия Заворотнюк, Светлана Ходченкова, Дмитрий Дюжев, Лия Ахеджаков.

Суббота, 9 июля в 15:00 – «Семья года» (12+). Многодетная семья, увязшая в кредитах и долгах, на стареньком микроавтобусе едет на конкурс «Семья года». Они уверены, что главный приз конкурса — последний шанс спасти семью от краха.

Воскресенье, 10 июля в 15:00 «Отряд Таганок» (6+). Мальчишки из маленького аула, вдохновляясь фильмом «Тимур и его команда», создают отряд «Таганок», чтобы заселить рыбой озеро на вершине горы Кирамет и спасти гору. Им предстоит трудный путь на высокую гору и настоящие испытания дружбы.

Вход на показы свободный. Бесплатный билет можно получить за час до начала сеанса в кассе киноцентра.