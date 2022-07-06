В Прикамье выявили 46 новых заболевших коронавирусом

Фото: permkrai.ru
В Пермском крае на 6 июля – плюс 46 заболевших ковидом. Об этом сообщает краевой оперштаб. В числе новых заболевших 15 жителей региона старше 60 лет.
Общее число инфицированных в Прикамье за два с лишним года пандемии достигло 371 689.
Заболевшие обнаружены только в одной территории – в городе Пермь. За два года пандемии в Пермском крае от последствий ковида скончались 8 843 человек.
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