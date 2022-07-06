«Ну, заяц, погоди!»: В Перми с 16 июля штраф за безбилетный проезд составит 2,5 тысяч рублей

Оплачивать проезд в транспорте необходимо сразу после входа в салон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 16 июля в Перми исчезнут безбилетники. А все потому, что несколько неоплаченных остановок в общественном транспорте могут обойтись пассажиру очень дорого: штрафы составят 2,5 тысячи рублей, если человека поймают в первый раз и пять тысяч, если во второй.

- Изменения в статью 8.1 Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» вступят в силу с 16 июля, - напомнили в департаменте транспорта администрации Перми. - Повышение штрафов призвано стимулировать пассажиров, игнорирующих оплату проезда, добросовестно подходить к пользованию общественным транспортом.

Пассажиру просто будет выгоднее приобрести безлимитный проездной на месяц за 1 683 рубля чем оплачивать штраф в 2,5 тысячи рублей.

А с 1 сентября вступит в силу изменение, позволяющее не штрафовать за безбилетный проезд владельцев безлимитных проездных. При первом нарушении предполагается ограничиваться предупреждением. При повторных нарушениях размер штрафа, как и сейчас, составит 500 рублей.

КСТАТИ

Только за последний месяц количество актов за безбилетный проезд, составленных контролерами, выросло почти в 20 раз.