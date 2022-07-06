В Парке Горького отметят «День семьи, любви и верности»

Фото: Пресс-служба Парка Горького

В пермском Парке Горького 10 июля отметят «День семьи, любви и верности». Об этом сообщает пресс-служба парка.

В этот день гостей парка порадуют сладости, ростовые куклы, фотозоны и выступления творческих коллективов. А также различные конкурсы и фестивали.

С 10:30-12:00 маминой комнате (детский сектор) пройдет чемпионат ползунков. Событие, где малыши покажут свои навыки, примут участие в соревнованиях на четвереньках.

В 12:30 у главной сцены стартует «Парад колсякок». На нем мамы и папы украшают коляски, применяя свою безграничную фантазию.

В 15:30 также у главной сцены начнется «Фестиваль близнецов». Это событие для самых интересных, похожих, как две капли воды друг на друга людей. Участники готовят творческие номера, рассказывают о себе и просто красуются.

Поучаствовать могут все желающие. Регистрация по ссылке.

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