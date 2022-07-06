Спасатели в Пермском крае вызволили собаку, попавшую в капкан

Капкан был утсановлен на улице Ленина в селе Ленск. Фото: группа ВК Поисково - спасательная служба КМО.

Необычная спасательная операция была проведена ночью 5 июля в Кунгуре. Из беды спасали бездомную собаку. Бедолага угодила лапой в огромный капкан.

Пса, зажатого в железных тисках, увидели жители села Ленск в Кунгурском районе. ЧП произошло в поселке на улице Ленина. Самостоятельно освободить собаку они не смогли, поэтому позвонили в кунгурскую службу спасения.

- Вызов поступил в 23.58, - рассказали спасатели на своей официальной странице в соцсетях. - На место выехали спасатели ГОР 2. По прибытию сняли с собаки капкан с использованием специальной петли и слесарного инструмента. Пострадавшая собака была отпущена.

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