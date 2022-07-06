Пермяка осудили за ненависть к нации в интернете

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд наказал пермяка за грубые высказывания в Интернете в отношении определенной нации. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФСБ РФ.

Установлено, что в позапрошлом году мужчина, специалист российской телекоммуникационной компании, разместил в интернете побуждения к насилию в отношении некой нации. На основании их языка, происхождения и культуры.

Вскоре ситуация дошла до того, что на мужчину завели уголовное дело по ст. ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет».

Дзержинский районный суд Перми признал пермяка виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с двухлетним испытательным сроком. Также ему запретили администрировать информационные ресурсы в сети.

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