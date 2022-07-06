В Перми утвердили границы туристского центра

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В центре Перми определили участок площадью в 76,5 гектаров, в котором будут активно развивать туристические маршруты и инфраструктуру. Глава Перми Алексей Дёмкин подписал постановление «Об утверждении границ территории туристского центра города Перми».

В туристический центр вошел участок, ограниченный улицами Окулова, Газеты «Звезда», Монастырской, Советской, 25-го Октября, Пермской, Комсомольским проспектом и Осинской.

Это сделано для того, чтобы город мог получить федеральную субсидию на организацию туристических проектов. По условия предоставления субсидий туристический центр должен представлять собой популярное место для посещения и проведения досуга жителями и туристами.