Названы самые опасные по укусам клещей территории Прикамья

Фото: Архив "КП"

В Прикамье названы самые опасные территории региона по числу укусов населения клещами. Подробности сообщает «В курсе.ру».

Итоги подвели по статистике прошлого года. Тогда был зарегистрирован 17 661 случай присасывания клещей, а это в 1,2 раза выше уровня 2020 года (14 190 случаев).

Первое место – у Кочевского муниципалитета (2 239,8 укуса на 100 тысяч населения). Дальше идет Карагайский МР - 2 082,8 укуса на 100 тысяч населения.

Третье место у Верещагинского района - 1 807 укуса на 100 тысяч населения. Замыкают пятерку Кудымкарский МО - 1 745,2 укуса на 100 тысяч населения. И Косинский МО - 1 707 укусов на 100 тысяч населения.

В Перми в аналогичном периоде прошлого года зарегистрировали 5 824 случая обращения горожан в медорганизации по факту присасывания клещей.

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