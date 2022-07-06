Девушка-инвалид из Пермского края ищет 1000 добрых сердец

Фото: личный архив.

У Анны Чалышевой – девушки-инвалида из Добрянки есть одна простая мечта: иметь возможность выходить на улицу, чтобы погреться на солнышке и погулять в парке. Стать свободнее девушке мешает серьезная болезнь. У Анны – СМА – спинальная мышечная атрофия. Это заболевание, в результате которого мышцы теряют силу и атрофируются.

«Комсомолка» уже писала, что девушка открыла сбор на коляску мечты, которая поможет ей без посторонней помощи спускаться и подниматься по ступенькам пятиэтажки.

Она участвовала в конкурсе группы производителей этой коляски, но Анне не хватило голосов, чтобы выйти в финал. Однако организаторы конкурса не оставили девушку бонусов и дали скидку 80 000 рублей, но она была ограничена по времени и действовала до 30 июня.

- Компания предоставила возможность сохранить скидку еще на два месяца при оплате 50% до 7 июля, - рассказала девушка, вновь обратившись в редакцию «КП». – Сейчас у нас не хватает 166 тысяч рублей, поэтому в нашей группе начался челендж: мы ищем 1000 добрых сердец, которые смогут перевести по 166 рублей.

Всех, кого не оставила равнодушными мечта девушки-инвалида – может помочь ей, переведя посильную сумму.