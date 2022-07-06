Nordwind начнет летать из Перми по четырем новым направлениям

В расписании аэропорта Перми рейсов пока нет.

Авиакомпания Nordwind открывает новые маршруты из Перми на все четыре стороны. И начнет летать в Калининград, Волгоград, а также Омск и Барнаул.

Рейсы в Калининград стартуют с 30 июля по вторникам, четвергам и субботам. В Барнаул - с 31 июля по средам и воскресеньям. В Волгоград можно улететь с 1 августа по понедельникам и пятницам. А в Омск - со 2 августа по вторникам и пятницам.

В расписании Международного аэропорта Пермь, кстати, рейсов в эти города пока нет. Однако билеты уже в продаже на сайте авиакомпании.

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