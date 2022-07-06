Волонтеры Прикамья просят водителей помочь с поиском пропавшего человека

Фото: ПрикамьеПоиск

Волонтеры поискового отряда «Прикамье Поиск» просят водителей помочь с поиском пропавшего мужчины преклонного возраста. 67-летний Анатолий Тутломин пропал 29 июня в Кировском районе города Перми по улице Ардатовской.

Рост мужчины – 180-182 сантиметра, одет он был в синюю футболку, синюю короткую куртку, серо-голубые брюки и синие кроссовки.

«Обращаемся к автовладельцм, в машине которых установлен видеорегистратор, проезжавших 5 июля 2022 года утром по маршруту Пермь - Краснокамск. Возможно, Анатолий Викторович попал в поле вашего видеорегистратора. Нам очень нужны эти записи», - сообщили поисковики.

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