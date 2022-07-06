В краевом СУ СКР проверят одного из руководителей следственного отдела

Скриншот видео.
Telegram-канал SHOT разместил видео, где похожий на руководителя следственного отдела по Орджоникидзевскому району Перми Николая Платунова человек нецензурно оскорбляет других людей.
Сообщается, что руководитель отдела прибыл на место ДТП с участием своей снохи. На ногу женщине наехал автомобиль Tesla и она получила перелом.
В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что проводят служебную проверку.
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