Реагенты по ГОСТу представили на «Иннопроме-2022»

Фото: Уральский завод противогололедных материалов

Уральский завод противогололедных материалов (ООО «УЗПМ») представил многокомпонентные средства для борьбы с зимней скользкостью на международной выставке «ИННОПРОМ-2022». Одна из главных индустриальных и экспортных площадок России проходит в Екатеринбурге в двенадцатый раз. В выставке принимают участие 500 компаний, включая производителей из стран-партнеров Казахстана, Узбекистана и Беларуси.

На объединенном стенде Пермского края завод демонстрирует последние разработки противогололедных материалов марки «Бионорд»: «Бионорд Универсал» и «Бионорд тротуары», которые соответствуют вступившему в силу ГОСТу 58427-2020.

Фото: Уральский завод противогололедных материалов

Согласно новым стандартам реагенты обязаны соответствовать более жестким требованиям к ним в отношении влияния на аллергенность, пыление и прочее. Вдвое ужесточено требование по коррозионным свойствам, то есть воздействию на металлические элементы городской среды. Оно должно быть не сильнее, чем, например, от талого снега или водопроводной воды. Еще одно требование - обязательный входной контроль качества со стороны заказчика. Поскольку новый ГОСТ добивается и снижения запыленности в городах, ужесточены требования к размерам гранул, которыми обрабатывают дороги зимой.

Представленные УЗПМ реагенты строго соответствуют новым стандартам. Многокомпонентные средства борьбы со скользкостью работают быстро и плавят в разы больше снежно-ледовой массы, чем однокомпонентные соли (галит) и традиционные пескосоляные смеси, а расходуются в разы меньше, что в итоге экономит бюджетные средства и снижает объем работы подрядчиков. «Бионорд» можно использовать при морозе до минус 30, он прошел государственную экологическую экспертизу и комплексную оценку воздействия на окружающую среду.

Фото: Уральский завод противогололедных материалов

Для снижения зависимости от импорта важных компонентов противогололедных материалов на предприятии была проведена серьезная работа, в результате которой удалось заменить импортные сырьевые составляющие. Так, например, в кратчайшие сроки научными сотрудниками УЗПМ был усовершенствован ингибитор коррозии для реагентов. Это позволило снизить коррозионную активность противогололедных материалов практически в 2 раза и соответствовать новому ГОСТу.

- Безопасность, экологичность и экономичность – основной тренд в области зимнего содержания дорог, которому стремятся следовать дорожные службы российских городов. Им в помощь многокомпонентный состав «Бионорда», который по эффективности и качественному составу превосходит импортные аналоги, – комментирует генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов Дмитрий Пылёв. – Сегодня продукция УЗПМ активно используются для борьбы с зимней скользкостью в странах Таможенного союза и 60 городах России. Мы вводим новые мощности, которые позволят добывать и перерабатывать отдельные компоненты для реагентов, переходим на отечественные сырьевые составляющие, работаем над расширением линейки более экономичных продуктов.