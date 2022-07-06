В Прикамье под Соликамском заметили медведей

Фото: соцсети
В Пермском крае совсем недалеко от Соликамска очевидцы заметили медведей. Об этом сообщается в соцсетях.
«Вчера, в окрестностях деревни Чертеж жители наблюдали медведей. На фотографии мишка идет в сторону Лесной Сказки!», - пишет автор поста, местный житель Степан Тимофеев на своей странице «ВКонтакте».
Деревня Чертеж расположена непосредственно у северной границы города Соликамск.
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