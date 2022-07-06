Синоптики рассказали, когда в Перми закончится дождь

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ рассказали, когда в Перми прекратится дождь, идущий сегодня все утро. Погода наладится уже скоро.

«Зона осадков малоподвижного фронта сейчас пролегает над центральными районами края. Под ее влиянием в Перми наблюдается сильный дождь, который может продолжаться еще до часа», - пояснили в ГИС-центре.

Так, над северо-востоком региона края уже есть обширное прояснение. Малооблачно и над западными районами. Поэтому днем все же потеплеет. В Перми - до +23…+25 градусов, а по северо-западу края до +28 градусов.

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