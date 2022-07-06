«Амкар» сегодня проведет открытую тренировку

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

«Амкар-Пермь» сегодня на запасном поле стадиона «Звезда» (улица Куйбышева, 95) проведет открытую тренировку для болельщиков. Мероприятие анонсировала клубная пресс-служба.

Начало – в 18:00. Вход свободный. А после тренировки в 19:30 болельщики смогут пообщаться с игроками и тренерами, сфотографироваться и взять автографы.

Напомним, ранее стало известно расписание «Амкара» в новом сезоне. Наш клуб сыграет 22 игры в рамках группы №4 Второй лиги. Начнется сезон 24 июля в Тюмени. Дата игры в рамках Кубка России по футболу, которая пройдет в 20-х числах июля, пока неизвестна.

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