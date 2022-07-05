Пермячка судится с больницей из-за неудачной пластической операции

. Фото: архив "КП"

Жительница Перми подала в суд на клинику из-за неудачно проведенной пластической операции. Подробностями делятся в Кировском районном суде.

В прошлом апреле истица обратилась в частную клинику, чтобы исправить косметический дефект. После консультации с пластическим хирургом было решено сделать операцию в ГБ им. Гринберга.

Однако после выписки все пошло не по плану и здоровье женщины ухудшилось. А спустя месяц ее госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы. Там она лечилась 3 недели. И теперь у нее на теле остались обезображивающие и неизгладимые шрамы.

Вот только в больнице пояснили, что цели пластической операции были достигнуты. И медицинская помощь была оказана пациентке правильно.

Теперь суду предстоит узнать, действительно ли ухудшение здоровья наступило из-за проведенной операции. Заседание назначено на 15 июля.

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