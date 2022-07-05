Пермяков приглашают на бесплатные беговые тренировки

Фото: Василий Вахрин

Пермяков приглашают на бесплатные тренировки по бегу. Они будут проходить на стадионе «Юность» каждый вторник и четверг, сообщает пресс-служба мэрии.

Тренировки направят на усиление общей физической подготовки. Время начала занятий - в 19:00. Проведет их Мария Овчинникова. Узнать ее можно будет по брендированной жилетке и кепке с логотипом «Спартак».

«До Пермского марафона осталось меньше двух месяцев. Для бегунов-новичков тренировки станут отличной возможностью подготовиться к забегу и получить от мероприятия массу положительных впечатлений», - отметили в мэрии.

Задать вопросы по проведению тренировок можно организаторам по телефону: 238-03-93, Матвеева Полина Александровна.

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