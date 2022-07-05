В Перми отменят электрички между Гайвой и Левшино

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Фото: Василий Вахрин
С 6 июля в Перми отменят электрички, которые временно связывали станцию Кабельная, что в микрорайоне Гайва и станцию Левшино. Они работали по челночному типу. Об этом сообщает ППК.
Электрички отменят в связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока. Все дело в том, что в прошедшие выходные закончился ремонт дороги через плотину Камской ГЭС. И было открыто полноценное движение.
На данный момент через Кабельную курсируют поезда так-называемого пермского «наземного метро».
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