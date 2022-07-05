В транспорте Перми усилят проверки работы кондиционеров

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В транспорте Перми перед наступлением жары усилят проверки работы кондиционеров. Глава городского дептранса Анатолий Путин провел рабочую встречу с перевозчиками. Отдельное внимание уделили работе кондиционеров в салоне.

«Фиксируем обращения жителей о неработающих кондиционерах в салонах. Особенно актуально это сейчас, перед жаркой погодой, которую обещают на неделе. Отмечу, что предупреждений больше не будет. И при фиксации контролером невыполнений условий контракта, перевозчик будет оштрафован», – отметил Анатолий Путин.

Кстати, сейчас климатическими системами оборудованы 70% автобусов и 24 трамвая моделей «Лев» и «Львенок». Работники контрольно-ревизорской службы будут проводить проверки ежедневно.

А включаться кондиционеры должны при температуре воздуха в салоне автобуса +25 градусов и выше нее. Или при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +20 градусов.

Сообщить о неработающем кондиционере, плохой уборке салона или иных нарушениях можно в личные сообщения группы «ВКонтакте» «Пермский транспорт» или по электронной почте: dt@gorodperm.ru.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65