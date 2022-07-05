Пермяк едва не откусил инспектору ДПС палец

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 13 на 14 февраля 2021 года 33-летнего пермяка бросила жена и он с горя напился. После решил подышать воздухом, вышел на улицу и наткнулся на двух сотрудников ДПС, «оформлявших» 20-летнего мотоциклиста из-за отсутствия шлема, сообщает портал «В курсе.ру».

Пьяный и расстроенный мужчина решил вмешаться в ситуацию и помочь незнакомцу. Пермяк подбежал к полицейским, ударил одного из них кулаком в лицо, вцепился ему в палец, а потом, размахнувшись, нанес удар с головы.

Такого поворота событий не ожидал никто. А 29-летнему сотруднику был причинен вред здоровью средней тяжести, ведь пьяный мужчина не просто укусил его за палец, а переломил зубами основную фалангу пальца левой руки.

- Дело расследовалось по двум статьям уголовного кодекса: «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», наказание за которое до 10 лет лишения свободы, и «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей», - рассказала старший следователь СУ СК РФ по Пермскому краю Светлана Зотина.

Пермяк вину признал и раскаялся. 5 июля суд Свердловского района Перми вынес мужчине приговор - три года лишения свободы условно.

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