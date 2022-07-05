Губернатор Прикамья наладит сотрудничество с Беларусью

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава региона Дмитрий Махонин встретился на форуме «Иннопром» с представителями Беларуси: министром промышленности и уполномоченным послом.

В конце июля губернатор планирует посетить эту страну, узнать больше о местных предприятиях и наладить сотрудничество, ведь Пермский край заинтересован в поставках продукции из республики.

Напомним, в этом году пермская делегация уже побывала в Азербайджане и Узбекистане.

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