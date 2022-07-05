Состав «Пармы» пополнил третий американский новичок

Фото: БК "Парма-Парибет"

Состав пермского БК «Парма-Парибет» пополнил еще один игрок родом из США – центровой Джоэл Джеймс. Рост гиганта – 211 сантиметров, вес – 127 килограммов. Новостью делится клубная пресс-служба.

Первые шаги в баскетболе наш новичок начал на родине – в США. Сначала играл за известный университет Северной Каролины в городе Чапел-Хилл. Его выпускниками являются легендарные Майкл Джордан и Винс Картер. А в 2016 году Джеймс провел несколько игр в составе «Индиана Пейсерс» в Летней Лиге НБА.

Профессиональную карьеру начал в Японии, после играл в Мексике и Турции.

Последним на момент перехода клубом нашего новичка был БК «Анкара Колежлилер», выступающий в Турецкой баскетбольной первой лиге (TBL). За 31 матч американский центровой в среднем набирал 9.8 очков, собирал 10 подборов и отдавал 1.2 передачи.

«Джоэл Джеймс - мощный центровой, который прошел школу Северной Каролины. Очень эффективен в обороне под кольцом и ярко проявляет себя в краске, доминируя на подборах», - отметил главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.

Напомним, ранее состав пермяков пополнили американские защитники Брайон Аллен и Джастин Робертсон. А также центровые из Сенегала и России - Малик Диме и Кирилл Попов.

Новый контракт с командой подписал воспитанник «Пармы», атакующий защитник Александр Платунов.

Покинули клуб форвард Александр Разумов и центровой Артем Забелин. Оба игрока перебрались в казанский УНИКС.

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