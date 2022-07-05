47% жителей Прикамья требуют от себя сверхрезультатов в работе

Чаще трудоголиками себя считают женщины

Согласно опросу от сервиса по поиску работы HeadHunter 66% жителей Прикамья считают себя трудоголиками. Среди представителей высшего менеджмента (директора, бухгалтеры) любителей много работать 86%, сотрудников отдела продаж - 78%, закупок — 74%. Оказалось, что чаще трудоголиками себя считают женщины.

Жители Пермского края рассказали, какие черты работяг им свойственны. В 64% случаев они отметили работу более 8 часов в день, 55% - работу в выходные, а 53% рассказали, что никогда не отключаются от рабочих чатов и почты.

47% среди местных жителей требуют от себя сверхрезультатов в работе, 40% - имеют склонность к перфекционизму, 39% - не уходят в отпуск более полугода, 29% - постоянно думают и говорят только о работе.

Самооценка 24% респондентов зависит только от успехов в карьере. 23% опрошенных испытывают сложности с тем, чтобы прерваться и отвлечься от работы. Для 11% работа важнее сна и еды.

Кроме того, 43% считают, что быть трудоголиком – хорошо, 40% думают иначе.

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