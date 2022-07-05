14 тысяч будущих первоклассников зачислили в пермские школы

Вакантными остаются 1434 свободных места в пермских школах для первоклассников. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 апреля - даты начала приемной кампании - в первые классы пермских школ было зачислено 14 тысяч будущих первоклашек. Это те, кто проживает на закрепленной территории и был зачислен на основании преимущественного и первоочередного права.

- С 6 июля начинается второй этап приема в первые классы, - напомнили в департаменте образования администрации Перми. - Родители могут подать документы на свободные места в неограниченное количество школ до 5 сентября.

Информация о количестве свободных мест по школам размещена на Портале пермского образования и на официальных сайтах школ.

Сейчас вакантными остаются 1434 свободных места для первоклассников.

Больше всего свободных мест открыто в школах Свердловского района – 399. В Дзержинском районе – 140 мест, в Индустриальном – 172, в Кировском – 266, в Ленинском – 150, в Мотовилихинском – 211, в Орджоникидзевском – 156.

Заявления рассматриваются в порядке очереди без учета льгот. Подать документы можно на сайте uslugi.permkrai.ru, лично обратиться в школу в приемные часы, отправить документы на электронную почту школы или через операторов почтовой связи.

Все вопросы можно задать по телефону «горячей линии» по телефону: 212-95-20, с понедельника по четверг – с 09.00 до 18.00, в пятницу – с 09.00 до 17.00.

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