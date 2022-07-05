Лицом выставки в Пермской художественной галерее станет белая кошечка из приюта

Фото: группа ВКонтакте Приют Матроскин Пермь и За Защиту Зверей!

Белоснежная кошечка из пермского приюта Матроскин станет лицом выставки «Вокруг скульптуры» в Пермской художественной галерее.

- Встречайте нашу звезду Хинкальку, она снималась для рекламного ролика в художественной галерее, - сообщили на своей странице ВК волонтеры пермского приюта Матроскин.

Экспозиция будет знакомить детей со скульптурами, а об экспонатах маленьким посетителям расскажет музейный кот. В ролике он будет ходить по выставке и отвечать на вопросы, которые возникают у многих детей при встрече со скульптурами в музее.

Рекламный ролик с участием Хинкальки увидит много людей и зоозащитники верят, что это поможет кошечке найти любящих хозяев и свою будущую семью.

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