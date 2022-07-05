47 новых заболевших COVID-19 выявлено в Пермском крае

Все коронавирусные ограничения в России уже отменены, а вот случаи заболевания все еще встречаются.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
5 июля в Пермском крае было выявлено 47 новых случаев COVID-19. У всех заболевших идентифицируется вариант вируса «омикрон стелс».
- Среди зараженных 15 жителей в возрасте 60 лет и старше, - сообщает краевой оперштаб со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. - А всего общее количество инфицированных с начала пандемии достигло в регионе 371 643 человек.
Новые случаи заболевания диагностированы в семи территориях края: в Перми, в Октябрьском, Чайковском, Пермском, Чернушинском, Карагайском и Кунгурском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 843 человек.
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