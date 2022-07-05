На этой неделе в Перми без холодной воды останутся больше 40 домов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 3 по 9 июля в Перми без холодной воды останутся больше 40 домов. Причина - аварийно-восстановительные и ремонтные работы, сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, в среду, 6 июля, с 09.30 до 19.30 холодное водоснабжение отключат в домах по улицам: Ижевской, Льва Шатрова и Чкалова.

С 9.00 утра 7 июля до 9.00 утра 8 июля планово-ремонтные работы пройдут на улице Черниговской. Кроме того, в пятницу с 9.00 до 19.00 холодной воды не будет на улице Декабря и на Шадринской.

В субботу, 9 июля, с 9.00 до 19.00 без холодного водоснабжения останутся дома по улице Александра Щербакова, Домостроительной, Лоцманской, Перевалочной, Цимлянской и находящиеся в Черемуховом переулке. Отключение запланировано в этот день с 9.30 до 19.30 и в домах на улице Белинского, Газеты Звезда, Героев Хасана, на Комсомольском проспекте, на Куйбышева, Сибирской и на Юрия Смирнова.

Полный список домов можно увидеть здесь.

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