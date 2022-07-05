В Пермском крае будут судить пьяного виновника смертельного ДТП

Фото с места аварии: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ближайшее время на скамью подсудимых сядет 42-летний житель поселка Верхнечусовские городки. Мужчину обвиняют в совершении смертельного ДТП весной этого года. Максимальное наказание, которое ему грозит – до 12 лет лишения свободы.

- В апреле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сел за руль ВАЗ-21140 без государственного регистрационного знака, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – И поехал с превышением скорости по автодороге Верхнечусовские городки-Комарихинская. На 10 км трассы он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на металлическое ограждение.

В результате аварии погиб 43-летний пассажир ВАЗа, сам водитель получил травмы и был госпитализирован. Сейчас дело в отношении него передано в суд.

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