УК выплатит пермской автоледи больше 470 тысяч рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В августе прошлого года в городе Березники Пермского края по улице Мира, 33 часть кровли с крыши обрушилась на автомобиль «Nissan Almera». Восстановление машины встало в кругленькую сумму – 317 тысяч рублей. Кто виноват, угадать не трудно - управляющая организация, которая не следила за содержанием общего имущества многоквартирного дома. Поэтому хозяйка авто отправила ООО «ЖПЭТ-1-Семино» досудебную претензию с требованием о возмещении ущерба, но платить ей никто не собирался и она обратилась в суд.

Пресс-служба Пермского краевого суда сообщает, при решении учли проведенные экспертизы, определяющие сумму ущерба, и отказ управляющей организации оплатить ремонт машины.

Березниковский городской суд Пермского края обязал «ЖПЭТ-1-Семино» возместить хозяйке авто причиненный ущерб 306 550,60 рублей, компенсацию морального вреда – 10 000 рублей и штраф – 158 275,30 рублей. Пермский краевой суд решение районного суда оставил без изменения.

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