В Пермском крае на видео попал подозреваемый в краже молодой человек

Фото подозреваемого: скрин с видео ГУ МВД России по Пермскому краю.

Пермские полицейские просят помочь в поисках молодого человека, подозреваемого в краже. В его руки попала чужая банковская карта, и он отправился тратить деньги в продуктовые магазины. Все эпизоды происходили в центре Перми, в Ленинском районе. Покупатель с чужой банковской картой засветился на камерах видеонаблюдения.

- Оперативники уголовного розыска Ленинского района Перми устанавливают личность мужчины, подозреваемого в краже, - сообщили в краевом главке. - В отдел обратилась потерпевшая с заявлением о том, что она потеряла банковскую карту. Впоследствии с нее были списаны около четырех тысяч рублей.

Всех, кто опознал мужчину на видео, просят звонить по тел.: 8-912-592-33-08 или 8-952-329-81-88.