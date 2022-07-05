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Происшествия5 июля 2022 7:08

В Пермском крае на видео попал подозреваемый в краже молодой человек

Молодой человек расплачивался в продуктовых магазинах чужой банковской картой и попал на камеры видеонаблюдения
Алена ОВЧИННИКОВА
Фото подозреваемого: скрин с видео ГУ МВД России по Пермскому краю.

Фото подозреваемого: скрин с видео ГУ МВД России по Пермскому краю.

Пермские полицейские просят помочь в поисках молодого человека, подозреваемого в краже. В его руки попала чужая банковская карта, и он отправился тратить деньги в продуктовые магазины. Все эпизоды происходили в центре Перми, в Ленинском районе. Покупатель с чужой банковской картой засветился на камерах видеонаблюдения.

- Оперативники уголовного розыска Ленинского района Перми устанавливают личность мужчины, подозреваемого в краже, - сообщили в краевом главке. - В отдел обратилась потерпевшая с заявлением о том, что она потеряла банковскую карту. Впоследствии с нее были списаны около четырех тысяч рублей.

Всех, кто опознал мужчину на видео, просят звонить по тел.: 8-912-592-33-08 или 8-952-329-81-88.