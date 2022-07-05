В Перми можно арендовать участок и построить на его территории шестиэтажный дом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на торги выставили участок в Орджоникидзевском районе по улице Вильямса, 5а. Мэрия Перми сообщает, что на площадке размером 4 704 кв. метра можно возвести многоквартирный жилой дом высотой до шести этажей.

Аукцион на право заключения договора аренды участка состоится 4 августа. Начальная стоимость - 6,8 миллионов рублей. По условиям торгов победителю можно арендовать территорию на 5,5 лет, оплатив пользование за три года.

В этот же день на торгах будут представлены две площадки в микрорайоне Ново-Бродовский: под строительство индивидуального жилья и под склад.

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