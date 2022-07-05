Колоссальная выгода по ипотечной акции от ПЗСП: ставка - 0,1% на весь срок

Группа компаний ПЗСП объявила о старте новой акции, с помощью которой покупатели квартир от застройщика получат огромную выгоду. Совместно с банками-партнерами ПЗСП устанавливает ставку по ипотечному кредиту 0,1% годовых на весь срок действия договора.

Получить ипотеку по такой ставке и приобрести квартиру можно в новых домах от ПЗСП по следующим адресам: бульвар Гагарина, 18, ул. Докучаева, 23, ул. Адмирала Ушакова, 65 (1-5 подъезды), ул. Яблочкова, 3. Для квартир в этих домах подготовлен специальный прайс-лист.

Покупатели могут в разы сэкономить на ежемесячном платеже по ипотеке. В результате сумма выгоды за весь срок действия ипотечного договора составит несколько миллионов рублей! Например, ежемесячный платеж за двухкомнатную квартиру евроформата в доме на ул. Докучаева, 23 составит всего от 14366 руб. ежемесячно. Выгода за весь срок кредитования - до 3 156 734 руб.

Получить более подробную информацию об акции можно на сайте и по телефону: 8(800) 300-7977, а также в отделе недвижимости группы компаний ПЗСП по адресу ул. Докучаева, 31.

Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Скидки и акции не суммируются. Ставка 0,1% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Господдержка 2020» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при первоначальном взносе от 15%, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации» (при отказе ставка увеличивается на 0.3% годовых), а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика (при отказе ставка увеличивается на 1% годовых). Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб.

Максимальный размер кредита до 6 000 000 руб. Валюта – рубли РФ. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Центр недвижимости от Сбербанка». Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Предложение действительно в период с 01.07.2022 по 31.08.2022г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Скидки и акции не суммируются. Положение об акции - на сайте www.pzsp.ru. Подробная информация по телефону: 8 (800) 300-7977. Застройщик ООО «Спецстрой Яблочкова, 3», ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина, 18», ООО «Спецстрой Докучаева,23», ООО «Спецстрой Водники». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф