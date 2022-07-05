Гидравлические испытания теплосетей в Перми пересекли «экватор»

Фото: tplusperm

Пермские тепловые сети выполнили 54% плановых гидравлических испытаний теплосетей во всех районах города Перми. В ходе работ с помощью специального оборудования в теплопроводах создано давление выше рабочих значений. Это необходимо для своевременного выявления и устранения дефектов. Всего в краевой столице «Т Плюс» подготовит к зиме 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать жилищные организации – УК и ТСЖ. Также уточнить сведения можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить тепловые сети на плотность и прочность и обеспечить их готовность к несению нагрузок в осенне-зимнем периоде. Для снижения дискомфорта жителей энергетики проводят все работы синхронно: ремонты на ТЭЦ и котельных и профилактику на теплосетях. УК и ТСЖ также заранее извещаются о необходимости выполнить проверку внутридомовых коммуникаций. При готовности тепломагистралей и полном завершении всех работ в домах подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

«В случае, если после окончания гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Гидравлические испытания: 04.07-18.07

- ул. Архитектора Свиязева, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 30, 28, 28а, 28б;

- ул. Чердынская, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

- ул. Космонавта Леонова, 51;

- ул. 2-я Пограничная, 11;

- ул. А. Бушмакина, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19б, 19и, 20, 22, 25, 27, 94, 96;

- ул. Генерала Доватора, 30, 30а, 34, 36, 38, 40, 42;

- ул. Колвинская, 10, 18, 20, 22, 23, 26;

- ул. Можайская, 3, 6, 9, 11, 18, 20, 24;

- ул. Молдавская, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18;

- ул. Ракитная, 11, 13, 16, 17;

- ул. Ольховская, 2, 4, 6, 23, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38;

- переулок Талицкий, 4, 6, 10;

- ул. Уссурийская, 13, 15, 17, 19, 19а, 21а, 23, 25, 27, 27а;

- ул. Генерала Черняховского, 21, 25, 27, 29, 30, 35, 45, 45а, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 72, 72а, 74/1, 74/2, 74/3, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94;

- ул. Щитовая, 5, 7, 9, 11;

- ул. Академика Веденеева, 100;

- ул. Суперфосфатная, 6, 8, 20;

- ул. 4-я Запрудская, 29, 31;

- ул. Гарцовская, 46, 50, 52, 54, 58, 66, 68;

- ул. И. Колыбалова; 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 44;

- ул. Лядовская, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 124;

- ул. Кировоградская, 51, 53, 54, 55, 61, 63, 67, 69, 71, 71/1, 75, 110, 112;

- ул. Магистральная, 88, 89, 94а, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 98, 98а, 100, 100а, 100б, 100в, 102, 104, 104а;

- ул. Маршала Рыбалко, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 97а, 97б, 99в, 105в, 117, 117а, 117/1, 117/2, 119;

- ул. Сысольская, 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 9, 10, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 14а, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17;

- ул. Ямпольская, 16;

- ул. Астраханская, 4, 6, 8;

- ул. Закамская, 35, 37, 37а, 37б, 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 41а, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58;

- ул. Адмирала Нахимова, 14а, 18, 18а, 20;