До 10 июля пермяки могут наблюдать Великий парад планет

Это редкое явление вновь можно будет увидеть лишь через 139 лет. Фото: группа Вконтакте Пермский планетарий.

Внимание романтиков! До 10 июля пермяки смогут наблюдать Великий парад планет. Это очень редкое явление, в следующий раз подобное можно будет увидеть лишь через 139 лет – в 2161 году. «Великий парад планет» начался 1 июля и продлится он 10 дней.

- В секторе 115 угловых градусов можно увидеть все пять планет одновременно, а располагаться они будут в следующем порядке: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, - рассказали в пермском планетарии. - Такое сочетание случается еще реже, чем просто парад из пяти планет.

Наблюдения за небом рекомендуется проводить с 03.00 часов ночи и до рассвета. Планеты можно рассмотреть с помощью бинокля на восточной стороне неба.

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